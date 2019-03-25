Son Dakika Haberleri: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da

28 dakika önce

SOFYA (AA) – Bulgaristan'a bir ziyarette bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da, System.String[]
SOFYA (AA) – Bulgaristan'a bir ziyarette bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Başbakanlık Basın Merkezinin açıklamasında, Borisov ve Akarca'nın iki ülke arasında güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve adalet alanındaki iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca terör tehditleri, örgütlü suçlarla mücadele ve hukuki ceza konuları da ele alındı.

Başbakan Boyko Borisov, "Türkiye bizim kapı komşumuz olmakla birlikte düzensiz göç ve terörle mücadele alanında önemli bir ortağımızdır." dedi.

Borisov, Türkiye ile göç alanında yapılan anlaşma sonuçlarının gözle görülür olduğuna işaret ederek, bu sonuçların, düzensiz göç baskısının "sıfıra indirildiği" Bulgaristan-Türkiye sınırında kendisini belli ettiğine vurgu yaptı.

"Avrupa Birliği'nin Türkiye ile göç anlaşması tüm Avrupa ülkeleri için büyük önem taşır" diyen Borisov, barış ve diyalogun diplomasinin en güçlü aletleri olduğunu sözlerine ekledi.

Bulgaristan'ın Varna kentinde geçen yıl yapılan AB-Türkiye zirvesinin taraflar arasındaki ilişkilere olumlu yön verdiğini söyledi.

Borisov'un yanındaki görüşmeye Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov da katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Bulgaristan'daki temasları kapsamında adalet ve içişleri bakanlarıyla da bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Yargıtay, Bulgaristan, Akarca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:08:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]