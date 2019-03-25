Son Dakika Haberleri: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Görüştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Görüştü

9 dakika önce

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Görüştü, System.String[]
YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Görüşmede, 'mülteci sorunu', 'terör tehditleri' ile 'örgütlü suçlarla mücadele' konuları ele alındı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov'un daveti üzerine başkent Sofya'ya gelen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildi. Akarca ile birlikte Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Cumhuriyet savcıları İlknur Altıntaş ve Salih Çimen'in de katıldığı görüşmede mülteci sorunu, terör tehditleri ve örgütlü suçlarla mücadele konuları ele alındı.

Başbakan Borisov, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye, en yakın komşumuz olmakla beraber göç ve terörizmle mücadele alanında çok önemli partnerimiz" dedi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya da değinen Borisov, anlaşmanın tüm AB ülkeleri için önemli olduğunu kaydetti. Diplomasinin en iyi yolunun olarak barış ve diyalog olduğuna vurgu yapan Borisov, bir yıl önce Varna'nın AB-Türkiye zirvesine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkilerin gelişimine olumlu yön verdiğini söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan'da Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile de görüşmelerde bulunacak. - Sofyabulgaristan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:54 Kaynak: DHA

Yargıtay, Bulgaristan, Akarca, Dünya
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