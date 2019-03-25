Son Dakika Haberleri: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da - Sofya

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da - Sofya

14 dakika önce

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın açıklamaları SOFYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildikten sonra Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva ve İçişleri Bakanı...

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın açıklamaları SOFYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildikten sonra Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir araya geldi. Akarca, AA muhabirine ziyaretini değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:56 Kaynak: AA

Bulgaristan, Yargıtay, Akarca, Güncel
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