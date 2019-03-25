Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Bulgaristan'da - Sofya
14 dakika önce
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın açıklamaları SOFYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildikten sonra Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva ve İçişleri Bakanı...
- Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca
'nın açıklamaları SOFYA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edildikten sonra Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Adalet Bakanı Tzetzka Tzaçeva ve İçişleri Bakanı
Mladen Marinov ile bir araya geldi. Akarca, AA muhabirine ziyaretini değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:56 Kaynak: AA
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