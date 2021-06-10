Üye Girişi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Konferansı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Konferansı"nda konuştu Açıklaması

10.06.2021 12:42
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sınır aşan örgütlü suçlarla etkili mücadelenin ülkelerin ve soruşturma makamlarının güçlü ve hızlı iş birliği içine girmeleri halinde mümkün olacağını söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sınır aşan örgütlü suçlarla etkili mücadelenin ülkelerin ve soruşturma makamlarının güçlü ve hızlı iş birliği içine girmeleri halinde mümkün olacağını söyledi.

Şahin, Antalya'da Kundu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferansta Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olarak nisan ve mayısta üç ayrı etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinliklerde Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Moldova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya'dan katılımcılarla bir araya geldiklerini belirten Şahin, cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma, siber suçlarla mücadele, insan ve göçmen kaçakçılığı, örgütlü uyuşturucu suçlarıyla mücadele, savcılık mesleğinin icrasında Kovid-19 salgınının etkisi konularının değerlendirildiğini ifade etti.

Son olarak da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ve Romanya'dan katılımcılarla Antalya'da bir araya geldiklerini kaydeden Şahin, tarihi ve kültürel bağları olan ülkelerin arasındaki cezai konulardaki hukuki iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini söyledi.

Etkili mücadele için güçlü ve hızlı iş birliği

Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda bulunmaları nedeniyle sınır aşan örgütlü suçlardan en çok etkilenen ülkelerden olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Sınır aşan suç örgütleri, teknoloji ve iletişimdeki baş döndürücü gelişmelerden ve ülkelerin mevzuatlarındaki boşluklardan istifade etmek suretiyle toplumun ve ülkelerin huzur ve güvenliğini bozmakta, ayrıca ekonomik yönden de ülkelere ve bireylere ciddi zararlar vermektedir. Bu örgütlerin karmaşık yapıları nedeniyle sınır aşan örgütlü suçlarla mücadelede güçlükler yaşanmaktadır. Sınır aşan örgütlü suçlarla etkili mücadele ancak ülkelerin ve soruşturma makamlarının güçlü ve hızlı bir iş birliği içerisine girmeleri halinde mümkündür."

Şahin, Türkiye'nin dönem başkanlığı sloganının "Komşular Birlikte Görür" ifadesi olduğunu, bunun aynı coğrafyada bir arada yaşayan Balkan halklarının ortak geleceğine de atıfta bulunduğunu dile getirdi.

Soruşturma makamları olan savcıların koordineli hareket etmesini ve karşılıklı iş birliği içinde bulunmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Suç örgütleriyle mücadelede başarılı olmak için onlardan bir adım önde olunması, uluslararası bilgi paylaşımının ve iş birliğinin en seri şekilde sağlanması gerekmektedir. Ülkelerin ulaştıkları bilgiyi diğer ülkelerle en hızlı şekilde paylaşması ve bu konuda cimri davranmamaları suçla mücadelede başarıyı getirecektir. Ayrıca suç ve soruşturmayla ilgili kavram birliğinin oluşturulması, suç örgütlerinin hedefindeki ülkelerin mevzuatlarındaki boşluklardan faydalanma imkanlarını da güçleştirecektir."

"Göçmenler Türkiye topraklarını kullanıyor"

Irak ve Suriye halklarının dışında Asya ve Afrika ülkelerinden hatta Uzak Doğu ülkelerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan insanların birçoğunun coğrafi konumu nedeniyle Türkiye topraklarını kullandığını anlatan Şahin, bu durumun sınır aşan örgütlü suçlardan insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlara da zemin oluşturduğunu söyledi.

Şahin, Türkiye olarak sınır aşan örgütlü suçlarla etkin mücadele yürüttüklerini vurguladı.

Toplantıda da katılımcıların sınır aşan örgütlü suçlarla mücadelede ülkelerindeki düzenlemeleri, uygulamaları ve tecrübelerini paylaşacaklarını belirten Şahin, "Sınır aşan örgütlü suçlarla mücadelede daha başarılı sonuçlara ulaşabilme yolunda, özellikle daha etkili bir bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi için ufuk açıcı değerlendirmeler yapılacağına inanıyorum." dedi.

Bekir Şahin, Cumhuriyet, Yargıtay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 'Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor 13:19 "Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı 12:41 Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 11:52 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi 11:00 Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler         
13:21
Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı         
13:18
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde         
11:02
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 14:02:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Konferansı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement