Son Dakika › Güncel › Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, yeni Yargıtay Başkanı seçildi. - Son Dakika
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, yeni Yargıtay Başkanı seçildi.
7 saat önce
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, yeni Yargıtay Başkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi