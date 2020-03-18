Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı

7 saat önce

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği için seçim yapıldı, System.String[]

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği seçimi için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek adaylar belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel'in görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Adıgüzel'in yanı sıra Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi Sabahattin Öztemiz, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Muzaffer Sayın, Yargıtay 20. Ceza Dairesi Üyesi Rıdvan Gündoğdu ile Ceza Genel Kurulu Üyesi Ali Ünsat adaylığını açıkladı.

Seçim sonucunda Adıgüzel 79, Öztemiz 74, Sayın 58, Gündoğdu 41, Ünsat 39 oy aldı.

Yargıtay Kanunu uyarınca seçimde belirlenen 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilecek.

Halil Adıgüzel, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:12 Kaynak: AA

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