Son Dakika Haberleri: Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Kapıcı'ya uğurlama töreni
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Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Kapıcı'ya uğurlama töreni

2 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı için uğurlama töreni düzenlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Kapıcı'ya uğurlama töreni, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı için uğurlama töreni düzenlendi.
Adalet Sarayı önündeki törende konuşan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Eskişehir'de 5 yıl cumhuriyet başsavcısı olarak görev yapan Kapıcı ile gerek komisyon çalışmalarında gerekse mesleki ve sosyal ilişkilerde uyumlu bir şekilde çalışmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Kapıcı'yı, iş disiplini ve işlerin takibi noktasında örnek alınabilecek ender meslek büyüklerinden biri olarak nitelendiren Soydal, "Başsavcımın, adliyenin temsili adına gayretlerine bizzat şahit oldum. Başsavcım, mesleki birikimini devletin menfaatleri için değerlendiren, meslek yaşamında devletimizin ve milletimizin değerlerine önem vererek, israftan kaçınarak, yargının itibarını adliye dışında da muhafaza ederek görevini icra ettiğine bizzat vakıf oldum." dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine başlayacak Kapıcı, Soydal ve adliye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Ankara'ya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:19 Kaynak: AA
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