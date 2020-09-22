Yargıtay'daki "Selam Tevhid kumpası" davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 56 eski hakim ve savcının yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan eski savcılar Mustafa Çavuşoğlu ve Rasim Işıkaltın ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Menekşe Uyar ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Daire Üyesi Mehmet Öztunç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanıkların çağrılan günlerde duruşmaya katılarak savunma yapmalarının kararlaştırıldığını belirtti.

Dosyaya gelen belgeleri okuyan Öztunç, firariyken Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir evde 10 Temmuz'da yakalanan eski hakim Menekşe Uyar'a söz verdi.

Savunma yapmak için süre talep eden Uyar, FETÖ'yle bağlantısı bulunmadığını ileri sürdü.

Duruşmada daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanıklar Abdullah Mirza Coşkun, Mustafa Çavuşoğlu, Rasim Işıkaltın, Yakup Kaya, Hakan Karaali ile Murat İnam'ın Türk Ceza Kanunu'nun 257/1. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, bu sanıklar hakkında diğer suçlardan beraat kararı verilmesi istendi.

Sanıklar Mehmet Erdoğan, Dursun Ali Gündoğdu, Mehmet Hamzaçebi, Abdullah Öztürk, Ayhan Bedirhan, Birol Bilen, İsmail Işık, Kazım Kayhaoğlu, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, Muzaffer İren, Osman Kaya, Rüstem Eryılmaz, Salim Duran, Ümit Zafer Çolak, kamuoyunda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u tutuklayan hakim olarak bilinen Vedat Dalda, Adnan Çimen, Bülent Kınay, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Ali Uysal, Hikmet Şen, Nalan Can ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'nın, TCK'nin 312/1. maddesi uyarınca "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, görevi kötüye kullanma suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Özçelik ve Başer'e ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yargılandıkları başka bir davada FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski hakimler Mustafa Başer ile Metin Özçelik'in de "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, görevi kötüye kullanmadan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'e "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, görevi kötüye kullanmadan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

Ayrıca mütalaada sanık Sarıkaya'ya, MİT'te irtibat görevlisi olarak çalışan gazeteciyi deşifre edip hedef göstermesi nedeniyle TCK'nin 330/1 maddesi kapsamında "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet, görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaada sanıkların suç uydurma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, resmi belgede sahtecilik suçlarından beraatlerine karar verilmesi istendi.

Savcı, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını, sanıklardan Abdullah Öztürk, Ayhan Bedirhan, Birol Bilen, Dursun Ali Gündoğdu, İsmail Işık, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Muzaffer İren, Osman Kaya, Rüstem Eryılmaz, Salim Duran, Ümit Zafer Çolak ve Vedat Dalda'nın tutuklanmasını talep etti.

Sanıklardan 24'ü firari

Mahkeme heyeti başkanı Öztunç, daha sonra taraf avukatlarına söz verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilal Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın avukatı Abdulsamet Aydın, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Faruk Öztürk ise usulsüz arama ve dinleme kararlarıyla FETÖ'nün amacı doğrultusunda hareket edildiğini belirtti.

Bazı suçlardan sanıkların beraatine ilişkin talebe katılmadıklarını ifade eden Öztürk, örgütün Anayasa'ya ve yasalara aykırı işlemler tesis ederek meşru hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğini vurguladı.

Davanın müştekilerinden TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in avukatı Demet Dayıbaş da sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Uyar'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı yarına bıraktı.

Sanıklardan 24'ü firari olarak aranıyor.

Davada müştekiler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Albayrak ve Varank ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı da yer alıyor.