Yargıtay'dan Ahmet Altan'a tahliye kararı - Son Dakika

Yargıtay'dan Ahmet Altan'a tahliye kararı

14.04.2021 20:42
Yargıtay'dan Ahmet Altan'a tahliye kararı, System.String[]

AHMET Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin müvekkiliyle ilgili tahliye kararı verdiğini açıkladı.

AHMET Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin müvekkiliyle ilgili tahliye kararı verdiğini açıkladı. DHA muhabirine bilgi veren Çalıkuşu, Ahmet Altan hakkında AİHM'in dün hak ihlali kararı verdiğini, bizzat Ankara'ya giderek bu kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne sunduğunu söyledi.  Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin müvekkil hakkında tahliye kararı verdiğini belirten Çalıkuşu, bugün Altan'ın salıverilmesini beklediklerini ifade etti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın arasında bulunduğu 6 sanık hakkında Yargıtay bozma kararı vermişti. Bu karardan sonra yeniden görülen davada "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanık Ahmet Altan 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Nazlı Ilıcak da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Mehmet Altan'ın ise tüm suçlardan beraatine karar vermişti.

BERAAT BEKLİYORUZ Avukat Figen Çalıkuşu, müvekkili ile ilgili Yargıtay'ın tahliye kararı vermesinden sonra, beraat de beklediklerini belirterek, Ahmet Altan'ın FETÖ yapısından tek bir kişi ile bağlantısının belirlenemediğini ifade etti. Altan hakkında AİHM'nin dün verdiği kararı bizzat Yargıtay'a ulaştırdığını ifade eden Çalıkuşu, "Böyle bir karar verilebileceğini düşünmüştüm. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması için ilk elden dilekçeyle bu kararı ulaştırdım. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin tahliye kararı vermesinden sonra, bugün işlemlerin tamamlanacağını düşünüyorum" dedi. Çalıkuşu, bugün Altan'ın salıverilmesini beklediklerini ifade etti.


- İstanbul

Ceza Dairesi, Ahmet Altan, Çalıkuşu, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Ahmet Altan'a tahliye kararı - Son Dakika


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