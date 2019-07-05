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Yargıtay'dan Altan kardeşler ve Ilıcak kararı

1 saat önce

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

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Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07 
Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Yargıtay, Ekonomi
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