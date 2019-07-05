Yargıtay'dan Altan kardeşler ve Ilıcak kararı
1 saat önce
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:07
, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan
, Mehmet Altan
ve Nazlı Ilıcak
'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.
Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı
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