Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı

6 saat önce

Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozarken, Yıldırım dahil sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı, System.String[]

Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozarken, Yıldırım dahil sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.


Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:15 Kaynak: DHA
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