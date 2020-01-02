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Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı
6 saat önce
Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozarken, Yıldırım dahil sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:15 Kaynak: DHA
Yargıtay, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozarken, Yıldırım dahil sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.
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