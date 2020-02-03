Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
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Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki Açıklaması

6 saat önce

Yargıtay Başkanlığı, Belçika Yüksek Mahkemesinin terör örgütü PKK ile ilgili kararına ilişkin, "Belçika Yüksek Mahkemesi, bu kararıyla sadece PKK'ya açık destek vermekle kalmamış, aynı zamanda kendi ülkesindeki küresel terörizm faaliyetlerine de yeşil ışık yakmıştır.

Yargıtay'dan Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK kararına tepki Açıklaması, System.String[]

Yargıtay Başkanlığı, Belçika Yüksek Mahkemesinin terör örgütü PKK ile ilgili kararına ilişkin, "Belçika Yüksek Mahkemesi, bu kararıyla sadece PKK'ya açık destek vermekle kalmamış, aynı zamanda kendi ülkesindeki küresel terörizm faaliyetlerine de yeşil ışık yakmıştır." açıklaması yaptı.

Yargıtay Başkanlığının açıklamasında, terör örgütü PKK'nın pek çok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya gibi birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer aldığı, AB'nin 2004'de PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığı, NATO'nun da çeşitli belge ve açıklamalarında, PKK'ya terör örgütü olarak atıfta bulunduğu vurgulandı.

Terör örgütü PKK ve uzantısı PYD/ YPG'nin terör faaliyetlerinin, Türkiye'de son 35 yılda on binlerce sivilin ölümüne, çok daha fazlasının yaralanmasına ve çeşitli nüfus hareketlerinin yaşanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, terör sebebiyle insanların yaşadıkları manevi zararların telafisinin mümkün olmadığına işaret etti.

Açıklamada, PKK'nın farklı kaynaklardan finansman sağladığı, bu kapsamda devam eden 5 binden fazla soruşturma ve dava olduğu, bu örgütle ilişkili kuruluşların Avrupa'da demokratik hak ve özgürlükleri istismar ettikleri belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa ülkelerindeki gençleri sistematik olarak kadrolarına katmaya ve kamplarında eğitmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, örgütlü suç, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde de bulunulduğuna işaret edildi.

"Terörizmin her türlüsü ile ayrım yapılmadan mücadele edilmeli"

Somut maddi ve hukuki gerçeklere rağmen, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin ocak sonunda, terör örgütü PKK ile bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığının 2010'da başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığı hatırlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Belçika yargısının bu kararının, aralarında sivillerin, çocukların hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya açık bir destek niteliği taşıması kaygı vericidir. PKK ile aynı havuzdan beslenen terör örgülerinin 2016'nın Mart ayında Brüksel'deki metro istasyonunda ve havalimanında yaptığı bombalı saldırılar, terörizmin her türlüsü ile ayrım yapılmadan mücadele edilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Belçika Yüksek Mahkemesi, bu kararıyla sadece PKK'ya açık destek vermekle kalmamış, aynı zamanda kendi ülkesindeki küresel terörizm faaliyetlerine de yeşil ışık yakmıştır."

Zaman zaman birbirlerine taşeronluk yaptıkları bilinen küresel terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının ileride Belçika da dahil olmak üzere Avrupa'daki siviller bakımından tehdit oluşturacağına işaret edilen açıklamada, "Bu vahim kararın anlamına ve sonuçlarına dikkat çekmek amacıyla Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit tarafından Belçika Yüksek Mahkemesi Başkanına bir mektup yazılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hakimlerin adaletin doğru yönetilmesi konusunda hem bireysel hem de kolektif sorumluluk taşıdıkları, bunun sadece Türkiye sınırları içinde değil uluslararası alanda da adaletin gerçekleştirilmesine ve hukuk düzeninin korunmasına katkı sağlamayı içerdiği belirtildi.

Belçika, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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