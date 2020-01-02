Yargıtay'dan belediyelere kötü haber - Son Dakika
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Yargıtay'dan belediyelere kötü haber

6 saat önce

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, büyükşehir belediyeleri bünyesinde hizmet veren Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yargı harçlarından muaf olmadığına hükmetti.

Yargıtay'dan belediyelere kötü haber, System.String[]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, büyükşehir belediyeleri bünyesinde hizmet veren Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yargı harçlarından muaf olmadığına hükmetti. Emsal kararla birlikte; İSKİ, ASKİ, BUSKİ gibi büyükşehir belediyelerinin bünyelerinde bulunan, tüzel kişiliğe haiz, su ve kanalizasyon işlerini yürüten idareler (kurumlar) yargılama harçlarından ve bu kapsamda temyiz harçlarını ödeyecek.

Vatandaşların muhtelif sorunlar yaşadığı Su ve Kanalizasyon İdareleri'yle alakalı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelkite bir karar çıktı. Yargılama harçlarının (temyiz harçları da dahil) 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda ve çeşitli özel yasalarda düzenlendiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında; "Mahkemelerce verilen kararların temyizi esnasında yine mahkemelerce kararı temyiz edenden alınması gereken temyiz harçları ve bu harçların ne şekilde alınacağı 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda açıklanmıştır. Her hangi bir yasada bir kurum ya da kişi yargılama harçları dışında çeşitli vergilerden ve harçlardan muaf tutulmuş olabilir, bu o kişi ya da kurumun yargılama harçlarından da muaf tutulduğu anlamına gelmez. Temyiz eden ESKİ, 2560 sayılı İSKİ Kanunu uyarınca kurulmuş olup, çalışmaları özel hukuk hükümlerine bağlı bulunmakta ve tacir sıfatını taşımaktadır. 2560 sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 21 inci maddesinin a fıkrasında; İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi resim ve harçtan muaf olacağı belirtilmiş, ancak kurumun yargılama harçlarından bu kapsamda temyiz harçlarından muaf olduğu yönünde bir düzenlemeye yasada ve ilgili maddede yer verilmemiştir. Bakanlıklar tarafından çıkarılan düzenleyici işlemlerle (yönetmelik, yönerge, genelge vb.) bir kişi ya da kurumun vergi ve harçlardan muaf tutulması mümkün değildir. Yine yargılama yetkisi bulunmayan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarının bir kişi ya da kurumun yargılama harçlarından (ve temyiz harçlarından) muaf olduğu yönündeki görüşleri, o kişi ya da kurumun yargılama harçlarından (ve temyiz harçlarından) muaf olduğunu göstermeyeceği gibi mahkemeleri de bağlamaz. Bu nedenle, İSKİ, ASKİ gibi büyükşehir belediyelerinin bünyelerinde bulunan, tüzel kişiliği haiz, su ve kanalizasyon işlerini yürüten idareler (kurumlar) yargılama harçlarından ve bu kapsamda temyiz harçlarından muaf değildir." denildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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