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Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar - Son Dakika

Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar

24.07.2021 12:34
Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar, System.String[]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin emsal kararına göre boşanmış ebeveynlerin dini bayramlarda çocuklarını her yıl dönüşümlü olarak bayram boyunca görebileceğini belirten Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Kutluay, kararı sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin emsal kararına göre boşanmış ebeveynlerin dini bayramlarda çocuklarını her yıl dönüşümlü olarak bayram boyunca görebileceğini belirten Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Kutluay, kararı sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Kutluay, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin emsal kararına göre boşanmış ebeveynlerin dini bayramlarda çocuklarını her yıl dönüşümlü olarak bayram boyunca görebileceğini ifade etti. Bu karar sayesinde, çocuklarının velayeti eski eşlerinde olan anne ve babaların evlatlarını yalnızca bayramın 2. günlerinde görmek zorunda kalmayacağını dile getiren Kutluay, "8 Nisan 2021 tarihinde emsal bir karar verildi. Bu karara göre çocuğun üstün yararı ve çocuğun kişisel gelişimi göz önüne alınarak dini bayramlarda çocuk, anne ve babayı her yıl dönüşümlü olarak eşit görecek. Bu karar, velayet davalarında anne ve babaların haklarını gözeteceği emsal bir karar. Daha önce dini bayramların sadece 2. gününde çocukla uzaktaki ebeveynin kişisel ilişkisi tesis ediliyordu. Bayramlar bayram gibi geçmiyordu. Ben evladımla bir kere bile bayram namazına gidemedim. Bazı çocuklar babaları ile bayram namazına gitmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Bu karar sayesinde örneğin 2021 yılında çocuk Kurban Bayramı süresince babasıyla, Ramazan Bayramı süresince de annesiyle görüşecek. 2022 yılında da çocuk Kurban Bayramı süresince annesiyle, Ramazan Bayramı süresince de babasıyla görüşecek. Bu emsal kararı veren Yargıtay'ı alkışlıyoruz. Bu tarihten itibaren getirilecek farklı kararları da bozacaklarına inanıyoruz. Çünkü çocukların üstün yararı bunu gerektiriyor" diye konuştu.

36 yılda bir denk gelen bayram

Kutluay, geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nın da 36 yılda bir denk gelen bir özelliğinin olduğunu söyledi. Boşanmış eşlerde uzaktaki ebeveynin her yıl temmuz ayının başından sonuna kadar çocuğunu bir ay boyunca görebildiğini, bu durumun tüm mahkeme kararlarında uygulandığını kaydeden Kutluay, "Bu bayram, bizim için 36 yılda bir gelen bir bayramdı. Çocukla kişisel ilişkiler bayramın 2. günü tesis edildiği için çocukların uzaktaki ebeveynleri ile birlikte geçirebildikleri bayramlaşma kısıtlı oluyordu. Boşanmış ailelerde uzaktaki ebeveyn, okulların tatil olması nedeniyle çocuğuyla 1 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında görüşebilir. Bütün mahkeme kararlarında bu böyledir. Bu yıl Kurban Bayramı'nın temmuz ayı içerisine denk gelmesi sebebiyle uzaktaki ebeveyn, arefe gününden bayramın son gününe kadar çocuğuyla kişisel ilişki kurabilme şansına sahip oldu. Bu, bir daha ancak 36 yıl sonra yaşanabilecek bir durum" dedi.

Buruk bayram

Oğlunu 2,5 yıldır göremediğini, 36 yılda bir denk gelen bayram şansını elde edemediğini belirten Kutluay, "Çocuğumu 2012 ve 2019 yıllardı arasında icra ile görmek durumunda kalıyordum. Maruz kaldığım iftiralar sonucunda 100 metre mesafede oturan oğlumu 10 kilometre öteden icra memuru ve pedagog eşliğinde görüyordum. Son 2,5 yıldır da hiç göremiyorum. Yetersiz kişisel ilişki ve velayet suiistimali nedeniyle evladım bana yabancılaştı, tabiri caizse bana düşman oldu. Yakın zamanda da taşındı. Adresini öğrenme şansım olmadı. Yine İzmir içerisinde yaşıyor ama onu göremiyorum. Bayramda camide namaz kılan baba ve çocuklar bu yıl bana çok duygusal anlar yaşattı. Bunu hiç yaşayamayan bir insan olarak bu özlem içimde hep kalacak. Bu çok buruk, yüreği derinden etkileyen bir acı. Tarifi mümkün değil. Bunu öğrenmek için de kimsenin yaşamasını istemem. Gerçekten zor. Bayram namazında tek başınaydım. Bunu evladımla yaşama şansım olmadı. Ben bu duyguyu yaşayamadım ama çocukları ile bayram namazını kılan arkadaşlarımı gördükçe çok mutlu oldum. Oğlumla artık bırakın bayramlaşmayı, onun sesini duymak bile artık benim için imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar
Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar
Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar
Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar

Kurban Bayramı, Yargıtay, Bayram, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yargıtay'dan boşanmış ebeveynler için emsal karar - Son Dakika


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