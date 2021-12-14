Yargıtay'dan cezası bozulan eski savcının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası alan eski Savcı Ferhat Sarıkaya'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tarafından bozma ilamı verilen karar üzerinden yargılanmasına devam edilen eski savcı hakkındaki hapis cezası değişmedi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada, tutuklu sanık Sarıkaya bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Yargıtay tarafından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle bozulan dosya kararının ardından yargılandığı davanın yeniden görüldüğü duruşmada söz alan sanık, daha önceki duruşmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini anlattığını hatırlatarak, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Sanığın beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı, 28 Mart 2019 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Sarıkaya hakkında verdiği 10 yıllık hapis cezası kararında direndi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkemenin bu kararından sonra sanık Sarıkaya'nın dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda hükme bağlanacak.

(Engin Yağcı/İHA)