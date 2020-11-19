Yargıtay'dan, Denizli'deki kadın cinayetinde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama - Son Dakika

Yargıtay'dan, Denizli'deki kadın cinayetinde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, cezasında "haksız tahrik" indirimi uygulanması talebini kabul etmeyerek yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, cezasında "haksız tahrik" indirimi uygulanması talebini kabul etmeyerek yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını onadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Eylül 2017'de Mustafa Koç'un (38) gönül ilişkisi yaşadığı Pınar Eliuz'u (31) otomobilde, pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürmesi olayına ilişkin kararını taraflara bildirdi. Ceza Dairesi, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tasarlayarak öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirim uygulanmamasını yerinde bulduğunu belirterek kararı onadı. Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Mustafa Koç, gönül ilişkisi yaşadığı ve konuşmak için otomobiline çağırdığı Pınar Eliuz'u pompalı tüfekle göğsüne üç el ateş ederek öldürmüştü. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Sanık Koç, Eliuz'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanmasını talep etmişti.

Son Dakika

Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı

İzolasyon kurallarına uymayan Rangers'lı 2 futbolcu 7'şer maç ceza aldı

Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı

Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı

Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan

Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi

YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı