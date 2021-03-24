Son dakika haberleri: Yargıtay'dan dönen Samatya cinayeti davasında karar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yargıtay'dan dönen Samatya cinayeti davasında karar

24.03.2021 17:07
Son dakika haberleri: Yargıtay'dan dönen Samatya cinayeti davasında karar, System.String[]

Son dakika haberi... Samatya'da 9 yıl önce Ermeni asıllı Türk vatandaşı Maritsa Küçük'ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ermeni asıllı Türk Vatandaşı Murat Nazaryan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada yeniden müebbet ve 10 ay hapse mahkum edildi.

Samatya'da 9 yıl önce Ermeni asıllı Türk vatandaşı Maritsa Küçük'ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ermeni asıllı Türk Vatandaşı Murat Nazaryan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada yeniden müebbet ve 10 ay hapse mahkum edildi.

Fatih Samatya'da 28 Aralık 2012'de Ermeni asıllı Türk vatandaşı 85 yaşındaki Maritsa Küçük'ü öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Murat Nazaryan yargılandığı davada, 24 Şubat 2016 yılında 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından sanık avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ayrı ayrı üst mahkemeye başvurarak temyiz talebinde bulunmuştu. Başvuruları değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise, 4 Mart 2020'de suçtan zarar gören sıfatı bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin, kovuşturma sırasında duruşmadan haberdar edilmesi gerekirken dava bildirilmeden yargılama yapılması ve hüküm kurulması nedeniyle kararın bozulmasına hükmetmişti.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen dava karara bağlandı. İstanbul 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Nazaryan ile Maritsa Küçük'ün ailesi ile avukatları Eren Keskin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz hazır bulundu.

"YEMİN EDERİM Kİ MAKTULÜ ÖLDÜRMEDİM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Nazaryan, "Yemin ederim ki maktulü öldürmedim. Bugüne kadar kimse ile kavga etmedim. Böyle bir suçla suçlanıyorum. Beni tanıyanlar dışarıda da içeride de bilirler" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Nazaryan'ı 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Nazaryan'ın cezasında takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapse indirdi. Sanığı 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 10 ay hapse çarptıran mahkeme, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatine karar verdi.

(İrem Demir/İHA)

Son dakika haberleri: Yargıtay'dan dönen Samatya cinayeti davasında karar
Son dakika haberleri: Yargıtay'dan dönen Samatya cinayeti davasında karar

Murat Nazaryan, Maritsa Küçük, Yargıtay, Ermeni, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yargıtay'dan dönen Samatya cinayeti davasında karar - Son Dakika


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