Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan Emsal Karar: "Kocamın Ailesi Beni İstemedi"

Yargıtay'dan Emsal Karar: "Kocamın Ailesi Beni İstemedi"

1 saat önce

Emsal bir boşanma davasına imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, gelinin kendisine şiddet uygulayan ve hakaret eden kocasının ailesine saygısızlık etmesinin kusur sayılamayacağına hükmetti.

Yargıtay'dan Emsal Karar:
Emsal bir boşanma davasına imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, gelinin kendisine şiddet uygulayan ve hakaret eden kocasının ailesine saygısızlık etmesinin kusur sayılamayacağına hükmetti. Şiddetli geçimsizlik yaşadığını iddia eden koca, 1. Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karısından boşanacağını beyan etti. Davacı koca, eşinin ailesini istemediğini, ailesine hakaret ettiğini, kendisine ve ailesine saygısızlık ettiğini öne sürdü. Mahkemede ifade veren davalı kadın ise, "Kocam beni, ailesine karşı korumadı, ailesinin şiddet ve hakaretlerini engellemedi. Ailesi beni istemedi" dedi. Tarafları dinleyen mahkeme, çift arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu, evliliklerinin temelinden sarsıldığı, evliliklerinin korunmasında bir yarar kalmadığı gerekçesiyle, erkeğin davasının kabulüyle boşanmaya karar verdi. Kararı davalı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY EMSAL BİR KARARA İMZA ATTI

Emsal bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, vakaanın davalı kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti. Kararda, "Kadının erkeğe ve ailesine saygısızlık etmesine yönelik eyleminin ise davacı erkeğin ailesinin, kendisine yönelik şiddet hareketleri ve hakaretlerine tepkisel nitelikte olduğu ve bu vakıaların da kusur olarak yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen davacı erkeğin kusurlu tutum ve davranışlarına göre evlilik birliğinin devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda açıklanan nedenle davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün anlatılan sebeplerle bozulmasına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.

(Süleyman Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:11 Kaynak: İHA

Yargıtay, Güncel
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