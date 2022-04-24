Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı

24.04.2022 11:15
Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı

Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay, trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetti. Emsal kararda, "Sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi.

Geçirdiği tek taraflı trafik kazası sonucu sakat kalan sürücü, bakıcı giderlerinin aracın trafik sigortası poliçesini düzenleyen şirket tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti. Mağdur sürücü, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de bakıcı giderlerinin sigorta şirketince ödenmesini yasaya aykırı buldu. Hukuk mücadelesini sürdüren sürücü kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat talebine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) genel şartları gereği bakıcı giderinin sakatlık teminatı çerçevesinde kaldığı ve sakatlık teminatına ilişkin limitin tüketilmiş olduğu gerekçesiyle davalının sorumluluğunun kalmadığına hükmedilmiştir. Davaya konu edilen sürekli bakıcı gideri zararının poliçedeki tedavi giderleri teminatından karşılanması gerektiği dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir." - BURSA

YORUMLAR
500
Yargıtay, 5 saat gecikmeli uçuş için tazminatı hukuka aykırı buldu Yargıtay, 5 saat gecikmeli uçuş için tazminatı hukuka aykırı buldu

Yargıtay, Sigorta, Mahkeme, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
11:08 İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
11:02 Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 11:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan emsal trafik sigortası kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement