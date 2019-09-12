Yargıtay'dan eski Cumhuriyet gazetesi yazarının salıverilmesini istenmesi kararı
1 saat önce
Yargıtay'dan eski Cumhuriyet gazetesi yazarının salıverilmesini istenmesi kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:30
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