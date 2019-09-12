Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan eski Cumhuriyet gazetesi yazarının salıverilmesini istenmesi kararı
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Yargıtay'dan eski Cumhuriyet gazetesi yazarının salıverilmesini istenmesi kararı

1 saat önce

Yargıtay'dan eski Cumhuriyet gazetesi yazarının salıverilmesini istenmesi kararı

Yargıtay'dan eski Cumhuriyet gazetesi yazarının salıverilmesini istenmesi kararı, System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.


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Ceza Dairesi, Yargıtay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:30 
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