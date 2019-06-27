Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan eski Danıştay üyesi'ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
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Yargıtay'dan eski Danıştay üyesi'ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

1 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay'dan eski Danıştay üyesi'ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis, System.String[]
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Oktay Aydın, Danıştay, Güncel
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