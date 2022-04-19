Yargıtay'dan fahri trafik müfettiş kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan fahri trafik müfettiş kararı

19.04.2022 09:59
Yargıtay'dan fahri trafik müfettiş kararı

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, fahri trafik müfettişlerinin başka ilde ceza kesemeyeceğine hükmetti.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, fahri trafik müfettişlerinin başka ilde ceza kesemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte, sürücüler, başka şehirde yaşayan fahri trafik müfettişlerinin kestiği cezaları iptal ettirebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın kuralları hiçe sayan sürücülerin tespiti noktasında uygulamaya koyduğu fahri trafik müfettişleri, kural ihlali yapan sürücülere Kabahatlar Kanunu çerçevesinde ceza kesebiliyor. Bir fahri trafik müfettişi tarafından kesilen cezayla şok olan sürücü, kararı yargıya taşıdı. Fahri trafik müfettişinin başka bir şehirde yaşamasının önemli olmadığına dikkat çeken Sulh Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. Karar kesinleşince sürücü cezayı ödemek zorunda kaldı. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı, kararın bozulmasını talep edince devreye Yargıtay 7. Ceza Dairesi girdi.

2021 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, fahri müfettişin başka bir kentte ceza kesemeyeceğine hükmetti. Kararda; 5326 sayılı Kabahatler Yasası'ndaki, 'İdari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir' ifadesinin bulunduğu hatırlatıldı. Yargıtay kararında şöyle denildi: "2918 sayılı Yasanın 114/1. maddesi ise "Bu Kanunda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir. Bir ilçede işlendiği ileri sürülen kabahat ile ilgili olarak idari para cezası kararını verme yetkisinin de bu yer idaresine ait olduğu cihetle, cezanın kesildiği Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından yetki alanı dışında işlenen kabahat ile ilgili düzenlenen idari para cezası karar tutanağının yetki yönünden hukuka uygun olmadığı anlaşılmıştır. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Bozma kararı sonrası cezayı ödeyen sürücü, parasını iade aldı. - BURSA

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İçişleri Bakanlığı, Kabahatlar Kanunu, Ceza Dairesi, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay'dan fahri trafik müfettiş kararı - Son Dakika


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