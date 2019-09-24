Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan FETÖ davaları açıklaması
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Yargıtay'dan FETÖ davaları açıklaması

43 dakika önce

Yargıtay: "Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir.

Yargıtay'dan FETÖ davaları açıklaması, System.String[]

Yargıtay: "Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

(İHA)

Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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