Üye Girişi
Yargıtay'dan flaş sevgili kararı... - Son Dakika

Yargıtay'dan flaş sevgili kararı...

07.08.2021 10:11
Yargıtay'dan flaş sevgili kararı..., System.String[]

İnşaat mühendisi genç, balkon camı ölçüsü alma bahanesiyle gece yarısı gittiği sevgilisinin evinde kadının kocası tarafından basıldı.

İnşaat mühendisi genç, balkon camı ölçüsü alma bahanesiyle gece yarısı gittiği sevgilisinin evinde kadının kocası tarafından basıldı. 'Konut dokunulmazlığı' suçundan beraat eden mühendise kötü haber Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan geldi. Yüksek Mahkeme; evli olan sevgilisinin evine giden kişinin konut dokunulmazlığını ihlal suçu işlediğine hükmetti. Sevgilisinin evine girmesine rıza gösteren eşin rızasının, hukuken meşru bir amaca yönelik olmadığından geçerli bir rıza olarak kabul edilemeyeceğine dikkat çekildi.

Balkon cam işiyle uğraşan inşaat mühendisi, evinin balkon camını yaptırmak isteyen evli ve bir çocuk annesi genç kadınla gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Diş teknisyeni olan ev sahibi adam, gece yarısı geldiği evin kapısının arkadan kilitli olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Kadının kapıyı açmasıyla içeriye giren diş teknisyeni kocası, eşini balkon camı işiyle uğraşan mühendisle bastı. Olay yerine çağrılan polis, konut dokunulmazlığına dair tutanak tuttu. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan mühendis, balkon camı ölçüsü alma maksadıyla eve geldiğini, kahve içtikleri sırada kadının kocasının eve geldiğini öne sürdü. Mahkeme, sanık mühendisin beraatine hükmetti. Cumhuriyet Savcısı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Konutun aile bireylerinden ya da birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılması durumunda, birlikte oturanlardan birinin konuta girme konusunda geçerli rızasından söz edebilmek için bu kişinin rızasına dayanarak giren failin konutta oturan diğerlerinin haklarını ihlal etmemesi gerekir. Başka bir anlatımla, konutu birlikte kullananların failin konuta girmesine ilişkin rızasının geçerli olması için, rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik, hukuka uygun olması yanında eylemin konutu kullanan diğer kişilerin haklarını ihlal edici nitelikte olmaması gerekir. Bu açıklamalar ışığında, somut olayda, sanığın, katılanın eşi ile yaşadığı konutuna, katılanın eşinin rıza göstermesi üzerine girdiği, katılanın durumdan haberdar olmadığı ve evine anahtarla girmek istediği sırasında kapının içeriden zincirlenmiş ve sanığı evinde bulduğu, sanığın eve cam balkon ölçüsü almak için girdiğine ilişkin savunmasının suç saatinin gece sayılan zaman dilimi içinde olması nedeniyle hayatın olağan akışına aykırı olduğu bu halde, katılanın eşinin rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olmadığı, konut dokunulmazlığını ihlal suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden sanığın beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır" ifadeleriyle mahkeme kararını bozdu.

Yeniden yapılan yargılamada Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direndi. "Rıza ile aile bireylerinin birinin haklı bir neden olmaksızın diğerine rıza gösterdiği, birinin konuta girmesine rıza göstermemesi halinde suç oluşmaz." Şeklindeki mahkemenin direnme kararını Cumhuriyet Savcısı yine temyiz etti. Bu kez dava dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine geldi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Genel Kurul, sevgilisinin evinde basın mühendisin 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan hapis cezası alması gerektiğine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Binaenaleyh kocanın zımni olan ademi rızasına karşı karının davetiyle gayri meşru münasebetlerde bulunmak maksadiyle meskene girmek, anın masuniyetini ihlal suçunu teşkil edeceği ortadadır. Rıza açıklamaya ehil hak sahibinin gösterdiği rızanın, diğer hak sahipleri tarafından zımnen ya da açıkça kabul edilmeyeceği anlaşılıyor yahut varsayılan bir rızasızlık durumu söz konusu ise konut dokunulmazlığı suçu oluşacaktır. Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde; kocanın, sanığı daha önceden tanımadığına ve gece vakti işten eve geldiğinde sanığı eşiyle birlikte evinde görmesi üzerine polisi aradığına yönelik aşamalardaki istikrarlı beyanlarına karşın, katılanın eşi olan tanığın, gece vakti sayılan bir zaman diliminde sanığı eve almasına ilişkin tutarlı ve makul görülebilecek bir açıklama getirememiş oluşu ortadadır. Sanığın soruşturma aşamasında, tanığın komşusu olan bir şahsın evine yapılacak olan cam balkon sistemi için ölçü almak amacıyla uğradığını, katılan aniden eve gelince kendisini görmesi üzerine 'Tanımadığım bir erkeğin benim evimde ne işi var?' diyerek bağırıp çağırdığını ve polisi aradığını savunmasına rağmen, kovuşturma aşamasında daha önceden katılanla tanıştıklarını, talep üzerine balkon ölçüsü almak için katılanın evine gittiği şeklindeki çelişki gösteren savunmasına itibar edilemeyeceği ve gece vakti sayılan bir zaman diliminde, katılanın evde ve haberi olmadığı bir sırada katılanın eşi tanık ile sanığın kahve içmelerinin hayatın olağan akışına uygun düşmediği gözetildiğinde, sanığın, katılanın konutuna girmesi hususunda tanık eşinin göstermiş olduğu rızanın meşru bir amaca yönelik olmadığının, dolayısıyla geçerli veya varsayılan bir rızası bulunmadığından katılanın gece vakti konut dokunulmazlığının ihlal edildiğinin kabulü gerekmektedir.Bu itibarla Yerel Mahkemenin direnme kararına konu hükmünün, sanığa atılı suçun unsurlarıyla oluştuğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Yargıtay, Mahkeme, İnşaat, konut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay'dan flaş sevgili kararı... - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim 10:01 Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi 09:56 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu 09:47 Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi 09:38 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş 08:51 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı
PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar 22:05 PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi 18:39 Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Son Dakika Haberleri
10:02 Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı
09:57 Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı
09:55 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
09:37 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi
09:23 Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
08:53 Tanju Özcan'dan kayyum iddialarına cevap: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım
08:51 Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi
08:50 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
08:47 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı         
10:02
Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı Afganlara gece operasyonu! 40 adrese eş zamanlı baskında çok sayıda göçmen yakalandı         
09:58
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
09:49
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı         
09:24
Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı         
08:47
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 10:27:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay'dan flaş sevgili kararı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement