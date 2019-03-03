Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan "Güvenlik Kamerası" Kararı

Yargıtay'dan "Güvenlik Kamerası" Kararı

1 saat önce

Yargıtay, güvenlik kameralarının komşunun evinin penceresi ve avlusunu göremeyeceğine hükmetti.

Yargıtay'dan
Yargıtay, güvenlik kameralarının komşunun evinin penceresi ve avlusunu göremeyeceğine hükmetti. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat eden bir vatandaş, komşusunun dairesine taktırdığı güvenlik kamerasının açısının kendi evinin penceresi ve avlusunu görüntülediğini öne sürdü. Davacı vatandaş, üst katta oturan davalının evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğunu söyledi. Komşu, kameraların kendi evinin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığını, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek, kameraların kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı komşu ise kameraları güvenlik için taktırdığını, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne ve müdahalenin önlenmesine, bilirkişi raporunda yerleri belirtilen 2, 3, 4, 5 numaralı kameraların kal'ine (sökülmesine) karar verdi. Hüküm, davalı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Daire, mahkeme kararında kanuna aykırılık görülmediğine dikkat çekerek, kararın onanmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, güvenlik maksadıyla takılan kameralar, açıları komşunun evini görmeyecek şekilde takılacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Yargıtay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi İyi Partili Belediye Başkanı Kendisine Soru Soran Vatandaşı Fırçaladı

Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 12:43:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan "Güvenlik Kamerası" Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]