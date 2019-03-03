Son Dakika Haberleri: Yargıtay'dan Köy Okuluna Bilgisayar Desteği

Yargıtay'dan Köy Okuluna Bilgisayar Desteği

44 dakika önce

Yargıtay Başkanlığında kullanılan bilgisayarların yenilenmesi üzerine boşa çıkan 10 adet bilgisayar, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyündeki bilgisayar ihtiyacı olan köy okuluna hediye edildi.

Yargıtay'dan Köy Okuluna Bilgisayar Desteği, System.String[]
Yargıtay Başkanlığında kullanılan bilgisayarların yenilenmesi üzerine boşa çıkan 10 adet bilgisayar, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyündeki bilgisayar ihtiyacı olan köy okuluna hediye edildi.

Yargıtay Başkanlığında görevli Sumbaslı memur Ercan Çullu memleketi Akdam köyündeki okulunda bilgisayar eksiği bilgisine ulaştı. Çullu, Yargıtay Başkanlığında kullanılan 10 bilgisayarın yenilenmesi üzerine boşa çıkan ve henüz yaklaşık 1 yıllık olan bilgisayarların Akdam köyündeki okulunda kullanılması amacıyla Akdam köyüne gönderilmesi için girişimde bulundu. Girişim kısa sürede sonuç verdi. Yargıtay Başkanlığındaki 10 bilgisayar Akdam Köyü İlkokulu Müdürlüğüne gönderildi.

Okul müdürü Nizamettin Selçukoğlu, "Yargıtay Başkanlığımız tarafından okullarımızda kullanılmak üzere hediye edilen bilgisayardan dolayı başta Sumbaslı Ercan Çullu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hediye edilen bilgisayarlarımızın okullarımıza kurulumu kısa sürede tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımı için hazır hale getirilecek" dedi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

Sumbas, Osmaniye, Yargıtay, Güncel
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