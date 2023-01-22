Yargıtay'dan, Türk vatandaşı Suriyelinin ikinci evliliğinin iptaline onama - Son Dakika
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Yargıtay'dan, Türk vatandaşı Suriyelinin ikinci evliliğinin iptaline onama

22.01.2023 12:19

YARGITAY, Türk vatandaşı olan ve 2 eşi bulunan Suriyeli Beşar Daboul'un, Türk Medeni Kanunu gereği ikinci evliliğini iptal eden mahkeme kararını onadı.

YARGITAY, Türk vatandaşı olan ve 2 eşi bulunan Suriyeli Beşar Daboul'un, Türk Medeni Kanunu gereği ikinci evliliğini iptal eden mahkeme kararını onadı. Karşı oy kullanan yüksek mahkeme hakimi, tarafların Suriye vatandaşıyken tabi oldukları milli hukuka göre evlilik akitlerini gerçekleştirdiğini, kendi milli hukuklarına uygun yapılan evliliğin sonradan kazanılan vatandaşlık nedeniyle iptal edilmesine ilişkin yasal düzenleme olmadığına dikkat çekti.

Yargıtay, Türkiye'de vatandaşlık alan çok eşli Suriyelileri ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Suriye'deki iç savaştan kaçan Beşar Daboul, 2 eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra işini kuran Beşar Daboul, vatandaşlık başvurusu kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

İSTİNAF VE YARGITAY'DAN ONAMA

Daboul'un 2 eşi bulunması nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine, Türk Medeni Kanunu'nun 145/1'inci maddesinde yer alan, 'Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması' hukuki sebebine dayalı olarak, 'evliliğin iptali' davası açıldı. İlk derece mahkemesi, 'Türk vatandaşı olarak evli olan birinin, ilk evliliğinin sona erdiğini ispatlamadan yaptığı ikinci evliliğinin iptali'ni düzenleyen 'Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükmü gereği Daboul'un ikinci evliliğinin iptaline karar verdi. İstinaf mahkemesi olarak dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38'inci Hukuk Dairesi de kararı onadı. Daboul, kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, oy çokluğuyla temyiz başvurusunun reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

KARŞI OY; NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI OLMALI

2'nci Hukuk Dairesi üyesi hakim Çetin Durak, karşı oy kullandı. Durak gerekçesinde, tarafların Suriye vatandaşı iken tabi oldukları milli hukuka göre evlilik akitlerini gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Kendi milli hukuklarına uygun yapılan ve hukuken geçerli olan bir evliliğin sonradan kazanılan vatandaşlık nedeniyle Türk mevzuatlarına göre 'butlan' nedeniyle iptal edilmesine ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir. Suriye vatandaşı iken aynı zamanda sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan davalıların somut durumu gereğince ikinci evliliklerinin Türk kamu düzenine aykırılığı ileri sürülüyor ise de iş bu davanın genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde nüfus kaydının düzeltilmesi davası olarak görülmesi gerekir" dedi.

'EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR'

Avukat Selahaddin Demir, Yargıtay'ın kararının Türkiye'de bulunan çok eşli Suriyelileri ilgilendirdiğini ve emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Demir, "Kendi milli hukuklarında bazı ülke göçmenlerinin birden fazla evliliğinin önü açıktır. Ülkemize gelip vatandaşlık kazanan göçmenler ilk evliliğinden sonraki evliliğin ne olacağı sorusuna bir zemin oluşturmuştur bu karar. Karar ülkemize vatandaşlık kazanmış ya da kazanma ihtimali bulunan göçmenleri doğrudan etkilemektedir. Bu karar aslında ülkemizde sosyolojik bir problemin de önünü açmıştır. Bu karar ile birden fazla evli olan göçmenlerin ilk evliliklerinden sonraki evlilikleri hükümsüz hale gelecek ve bu kişiler hakkında nüfus kaydının düzeltilmesi davasının açılmasının önü açılmıştır. Birden çok evliliği olan göçmenlerin vatandaşlık kazanması ile birlikte artık ilk evliliklerinden sonraki evliliklerinin hükümsüzlük ile sona ereceği bu karar ile birlikte emsal niteliği kazanmış ve Yargıtay içtihatlarına yerleşmiştir" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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