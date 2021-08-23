Üye Girişi
Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması

23.08.2021 18:14
Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Yargıtay Genel Sekreterliğinden, bazı internet sitelerinde, Yargıtay'ın yeni hizmet binasının ve 2021-2022 yeni adli yılın açılışı dolayısıyla 1 Eylül'de yapılacak törene ilişkin yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Yargıtay Genel Sekreterliğinden, bazı internet sitelerinde, Yargıtay'ın yeni hizmet binasının ve 2021-2022 yeni adli yılın açılışı dolayısıyla 1 Eylül'de yapılacak törene ilişkin yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı internet sitelerindeki haberlerde, "Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın Yargıtay üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları ve Yargıtay tetkik hakimlerinin cep telefonlarına bir mesaj göndererek, adli yıl açılış törenine katılımın zorunlu olduğunu belirttiği" iddialarının yer aldığı kaydedildi.

Haberlerde belirtilen iddiaların tamamen asılsız ve dayanaksız olduğu ifade edilen açıklamada, Yargıtay'a yönelik yapılan haksız ve ölçüsüz eleştirilerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin üzüntüyle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay'da adli yıl açılışlarının, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları, tetkik hakimleri ile tüm Yargıtay mensuplarının seve seve katılmayı arzu ettiği özel törenler olup, yeni Yargıtay binasının hizmete açılmasının da 153 yıllık köklü kurumsal kültüre sahip Yargıtay tarihinin önemli dönemeçlerinden biri olması nedeniyle tüm mensuplarımızın güçlü aidiyet duygusuyla ve tarihe tanıklık etme düşüncesiyle gönüllü olarak adli yıl açılış törenine katılacağından şüphe duyulmamaktadır.

İlgili haberde belirtildiği gibi Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca tarafından Yargıtay üyeleri, Yargıtay cumhuriyet savcıları ve Yargıtay tetkik hakimlerine gönderilmiş herhangi bir cep telefonu mesajı bulunmamaktadır."

Aksine, Yargıtay Genel Sekreteri tarafından, davetiye fotoğrafı ile katılım konusunda hiçbir zorunluluk içermeyen, "Değerli Başkanlarım, Başkanlığımızca yeni binamızın açılış töreni ve adli yıl açılışına dair planlamalar tamamlanmış olup programa dair davetiyeler onursallarımız için adreslerine, görevdeki arkadaşlarımız için dairelerimize gönderilmiştir. Bu tarihi günde katılımlarınızla programımızı onurlandırmanız dileğiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum." şeklinde bilgilendirme ve davet niteliğinde mesaj gönderildiği vurgulandı.

Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet, Yargıtay, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz 18:58 Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 18:48 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Afgan mülteci kampı" tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak 18:20 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetişiyor 18:00 VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetişiyor 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 17:47 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum 17:04 Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi 16:39 5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. 16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.

Son Dakika Haberleri
18:56 Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı
18:48 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Afgan mülteci kampı" tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir
18:45 Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş
18:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
18:04 Çaykur Rizespor'a, Galatasaray'ın "Oğulcan Çağlayan" cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır
17:54 Fatma Yasak'ı kaçıran boşanmak istediği eşi Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı
17:50 Tiyatrocu, Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! 4 yıla kadar hapsi isteniyor
17:48 Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den sert tepki! Yayıncı kuruluş topa tutuldu
17:46 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları
17:03 Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı         
19:13
Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı         
18:57
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş         
18:46
Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa? Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa?         
18:00
Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı         
17:52
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti         
17:09
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
16:46
Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti         
16:27
Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı         
16:05
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanmıştı! İfadesinde kullandığı sözler pes dedirtti Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanmıştı! İfadesinde kullandığı sözler pes dedirtti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 19:24:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay'dan yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış törenine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement