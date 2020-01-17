Yargıtay'dan Yüksekova'daki okula bilgisayar desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Yüksekova'daki okula bilgisayar desteği - Son Dakika

Yargıtay'dan Yüksekova'daki okula bilgisayar desteği

6 saat önce

Yargıtay Başkanlığında kullanılan bilgisayarların yenilenmesi üzerine arta kalan 10 adet bilgisayar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okula hediye edildi.

Yargıtay'dan Yüksekova'daki okula bilgisayar desteği, System.String[]

Yargıtay Başkanlığında kullanılan bilgisayarların yenilenmesi üzerine arta kalan 10 adet bilgisayar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okula hediye edildi.


Yargıtay Başkanlığında görev yapan Yusuf Babadağ, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Süleyman Uğur Sıtkı Ortaokulunda görevli olan öğretmen arkadaşı vasıtasıyla bilgisayar eksikliği olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Babadağ, Yargıtay Başkanlığında kullanılan 10 bilgisayarın yenilenmesi üzerine arta kalan ve henüz yaklaşık 1 yıllık olan bilgisayarların Yüksekova'ya gönderilmesi için girişimde bulundu. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay 2. Ceza Dairesi Yazı İşleri Müdürü Esat Düzenoğlu'nun katkıları ile girişim kısa sürede sonuç verdi. Yargıtay Başkanlığındaki 10 adet bilgisayar, Yüksekova Süleyman Uğur Sıtkı Ortaokuluna gönderildi.


Konu hakkında açıklamada bulunan okulun müzik öğretmeni Oğuz Aslan, " Ankara'dan geldim buraya. Göreve geçtiğimiz mayıs ayında başladım. Geldiğimde birçok eksikle karşılaştım. Ne yaparız diye düşündüğümde, Ankara'daki dostlarımızdan yardım alma kararı aldım. Eski kullandıkları bilgisayarları buraya öğrenciler kullansınlar diye gönderdiler. Umarım öğrenciler güzel bir şekilde faydalanır. Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yargıtay Başkanı, Yüksekova, Yargıtay, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay, iş yerinde küfür ve hakaret eden işçinin tazminatsız kovulmasına karar verdi
Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:24:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay'dan Yüksekova'daki okula bilgisayar desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]