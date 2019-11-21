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Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa...
6 saat önce
Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34 Kaynak: AA
Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasını onadı.
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