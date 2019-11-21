Son Dakika Haberleri: Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa...
Son Dakika Güncel Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa... - Son Dakika

Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa...

6 saat önce

Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasını onadı.

Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa..., System.String[]

Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasını onadı.

Yargıtay, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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