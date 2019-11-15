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Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa...
6 saat önce
Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı. - ANKARA
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