Son Dakika Haberleri: Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa...
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa... - Son Dakika

Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa...

6 saat önce

Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.

Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa..., System.String[]

Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
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