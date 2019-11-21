Son Dakika Haberleri: Yargıtay, darbe girişiminde Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 15 sanığa verilen müebbet hapis...
Son Dakika Güncel Yargıtay, darbe girişiminde Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 15 sanığa verilen müebbet hapis... - Son Dakika

Yargıtay, darbe girişiminde Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 15 sanığa verilen müebbet hapis...

6 saat önce

Yargıtay, darbe girişiminde Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 15 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay, darbe girişiminde Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 15 sanığa verilen müebbet hapis..., System.String[]

Yargıtay, darbe girişiminde Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 15 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Türk Telekom, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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