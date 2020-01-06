Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine... - Son Dakika

Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine...

6 saat önce

Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine..., System.String[]

Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Ömer Halisdemir, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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