Yargıtay, define ararken dinamit kullananlara verilen cezayı onadı - Son Dakika
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Yargıtay, define ararken dinamit kullananlara verilen cezayı onadı

01.03.2022 11:00
Yargıtay, define ararken dinamit kullananlara verilen cezayı onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, izinsiz kazı yaparak define aradıkları sırada dinamit lokumlarıyla suçüstü yakalanan sanıklara verilen cezayı onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, izinsiz kazı yaparak define aradıkları sırada dinamit lokumlarıyla suçüstü yakalanan sanıklara verilen cezayı onadı.

Dairenin kararına göre, 2015'te Çorum'da kayalık bir alanı jeneratöre bağladıkları hilti ile delen kişiler, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalandıkları sırada kayalığı delmeye yeni başladıkları tespit edilen kişilere ait çalışır vaziyette jeneratör, dinamit patlatmak için 35 metrelik kablo, hilti, hilti ucu, matkap ucu ve 3 dinamit lokumu ele geçirildi.

Dinamit lokumlarına ilişkin yapılan incelemede canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 6. ve 174. maddelerinde bahsi geçen "patlayıcı madde" kapsamında olduğu tespit edildi.

Yapılan soruşturma sonrası define aramak için izinsiz kazı yapan kişiler hakkında, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından dava açıldı.

Yargılamayı yapan Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkları suçlu buldu ve üzerlerine atılı her iki suçtan da mahkumiyetlerine hükmetti.

Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtaya geldi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz istemini reddederek yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükümlerini onadı.

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Ceza Dairesi, Yargıtay, Dinamit, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay, define ararken dinamit kullananlara verilen cezayı onadı - Son Dakika


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