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Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim...
6 saat önce
Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:30 Kaynak: AA
Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
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