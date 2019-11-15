Son Dakika Haberleri: Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi...
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi... - Son Dakika

Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi...

6 saat önce

Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi..., System.String[]

Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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