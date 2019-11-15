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Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi...
6 saat önce
Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
Yargıtay, emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı. - ANKARA
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