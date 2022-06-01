Yargıtay, eşini çocuğunun gözleri önünde döven adama verilen cezayı onadı - Son Dakika
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Yargıtay, eşini çocuğunun gözleri önünde döven adama verilen cezayı onadı

01.06.2022 16:37

Samsun'da sokak ortasında boşandığı eşine çocuğunun gözleri önünde şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan ve yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan kocaya verilen hapis cezasını Yargıtay onadı.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarab (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (26) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

2 SUÇTAN YARGILANDI

Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Zarab hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 03 Haziran'daki son duruşmada mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

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Kaynak: İHA

Cumartesi, Yargıtay, Samsun, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay, eşini çocuğunun gözleri önünde döven adama verilen cezayı onadı - Son Dakika


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