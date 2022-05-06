Yargıtay, Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın İş Bankası'na 3 Bin TL Manevi Tazminat Ödemesi Kararını Bozdu - Son Dakika
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Yargıtay, Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın İş Bankası'na 3 Bin TL Manevi Tazminat Ödemesi Kararını Bozdu

06.05.2022 11:25
Yargıtay, Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın İş Bankası'na 3 Bin TL Manevi Tazminat Ödemesi Kararını Bozdu

Yargıtay, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın İş Bankası'na 3 bin TL manevi tazminat ödemesi yönündeki yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararında, “Davanın tümden reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmemiş, bu sebeple kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Yargıtay, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İş Bankası'na 3 bin TL manevi tazminat ödemesi yönündeki yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararında, "Davanın tümden reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmemiş, bu sebeple kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 30 Eylül 2016 tarihinde; Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ticari işletmelere ruhsat verilmesi töreninde yaptığı konuşmada; "Aslında ilk el konulması gereken banka, o da neyse inşallah bizim iktidarımızda nasip olur bize" ifadelerini kullanmıştı.

İş Bankası, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak, "Hazinedar'ın bu söylemlerinin bankanın itibarına, servet ve şöhretine kasten zarar verdiğini, bu söylemler nedeniyle bankanın manevi olarak zarara uğradığı" iddiasıyla 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

3 BİN TL MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞTİ

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hazinedar'ın sözlerinin "Hem hedef gösterme hem de tehdit boyutuna varacak derecede davacıyı manevi yönden yıprattığı" gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 30 Eylül 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hazinedar'ın 3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İSTİNAF, YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Hazinedar'ın avukatı Efe Murat Bulut, tazminat talebinin kısmen kabulü yönündeki yerel mahkeme kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf Mahkemesi, itirazı reddetti. Ret kararında, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Söz konusu ifadelerde, 'iktidarlarında ilk el konulacak banka' ifadesinin davacı bankanın güvenirliğini zedeleyici mahiyette itibarına zarar veren söylemler olduğu, bu ifadelerde kamu yararından söz edilemeyeceği, konuşma bütünlüğü içerisinde de emlak vergisi matrahından bahsedilirken bankaya el konulması beyanının yöneticilere yönelik eleştiri şeklinde değerlendirilemeyeceği, ilk derece mahkemesinin nitelendirmesinin hukuka uygun olduğu…"

YARGITAY KARARI BOZDU

Murat Hazinedar'ın avukatı Bulut, İstinaf Mahkemesi'nin onadığı 3 bin TL manevi tazminat kararını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise değerlendirmesinde, "kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını ve açıklamanın yayın tarihi itibariyle toplumsal ilginin bulunduğu bir konuda değerlendirmeler yapıldığının anlaşıldığını" belirtti.

"DAVANIN TÜMDEN REDDİ GEREKİRKEN YANILGILI KARAR VERİLMESİ YASAYA UYGUN DEĞİL"

Değerlendirmenin devamında, "Davanın tümden reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmemiş, bu sebeple kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir" denildi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yargıtay, Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın İş Bankası'na 3 Bin TL Manevi Tazminat Ödemesi Kararını Bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay, Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın İş Bankası'na 3 Bin TL Manevi Tazminat Ödemesi Kararını Bozdu - Son Dakika
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