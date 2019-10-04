Son Dakika Haberleri: Yargıtay eski Ergenekon savcısı Pekgüzel hakkında verilen kararı onadı
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Yargıtay eski Ergenekon savcısı Pekgüzel hakkında verilen kararı onadı

1 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay eski Ergenekon savcısı Pekgüzel hakkında verilen kararı onadı, System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'e FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.


Ergenekon'da duruşma savcılığı yapan Mehmet Ali Pekgüzel, davasının görüldüğü Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 Ağustos 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Pekgüzel için istinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin kararı hukuka uygun bulundu. Dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Pekgüzel hakkında verilen kararı onadı. Yargılama sırasındaki işlemlerin kanuna uygun yapıldığının, verilen hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirtildiği kararda vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak belirtildiği kaydedildi.


Mehmet Ali Pekgüzel'in Ergenekon davasına bakan diğer hakim ve savcılarla beraber "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından ilk derece mahkeme sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince yargılanmasına devam edildiği öğrenildi. - ANKARA

Mehmet Ali Pekgüzel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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