Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. - Son Dakika

Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu.

6 saat önce

Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu.

Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu., System.String[]

Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. Aziz Yıldırım dahil sanıklar yeniden yargılanacak. - ANKARA

Aziz Yıldırım, Ali Koç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:47 Kaynak: İHA
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