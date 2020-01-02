Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. - Son Dakika

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Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu.
6 saat önce
Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:47 Kaynak: İHA
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