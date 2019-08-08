Yargıtay FETÖ davasında Adem Huduti'ye verilen cezayı onadı
40 dakika önce
Yargıtay, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.
Yargıtay Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:44 Kaynak: İHA
, Malatya
'daki FETÖ darbe girişimi davasında Adem Huduti
'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi
, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında yargılanan dönemin 2. Ordu
Komutanı Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı. - ANKARA
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