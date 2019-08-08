Son Dakika Haberleri: Yargıtay FETÖ davasında Adem Huduti'ye verilen cezayı onadı
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Yargıtay FETÖ davasında Adem Huduti'ye verilen cezayı onadı

1 saat önce

Yargıtay FETÖ davasında Adem Huduti'ye verilen cezayı onadıANKARA - Yargıtay, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay FETÖ davasında Adem Huduti'ye verilen cezayı onadı
ANKARA - Yargıtay, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.
Adem Huduti, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:17 Kaynak: İHA
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