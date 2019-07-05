Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen...
7 dakika önce
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:52 Kaynak: AA
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