Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil...
5 dakika önce
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:54 Kaynak: AA
, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan
'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.
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