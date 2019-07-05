Son Dakika Haberleri: Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen...
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Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen...

1 saat önce

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen..., System.String[]
Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, 3. Sayfa
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