Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen...
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Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı
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