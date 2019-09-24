Yargıtay: "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle...
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Yargıtay: "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:01 Kaynak: İHA
Yargıtay: "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır." - ANKARA
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