Son Dakika Haberleri: Yargıtay: "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle...
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Yargıtay: "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle...

56 dakika önce

Yargıtay: "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır.

Yargıtay:

Yargıtay: "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır." - ANKARA

Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:01 Kaynak: İHA
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