Yargıtay : "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır." - ANKARA

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Eski terörist kadından, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı iddialar: Bağlantısı olmayan yer almıyor