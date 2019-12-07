Son Dakika Haberleri: Yargıtay, "film gibi" hırsızlıkta sanıklara verilen cezayı az buldu
Son Dakika Güncel Yargıtay, 'film gibi' hırsızlıkta sanıklara verilen cezayı az buldu - Son Dakika

Yargıtay, "film gibi" hırsızlıkta sanıklara verilen cezayı az buldu

6 saat önce

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, otomobilin torpido gözüne konulan 36 bin lirayı, patlattıkları aracın lastiğinin mağdur tarafından değiştirilmeye çalışıldığı sırada çalan iki sanığa basit hırsızlıktan verilen cezayı az buldu.

Yargıtay,

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, otomobilin torpido gözüne konulan 36 bin lirayı, patlattıkları aracın lastiğinin mağdur tarafından değiştirilmeye çalışıldığı sırada çalan iki sanığa basit hırsızlıktan verilen cezayı az buldu.

Mersin'de iki şüpheli, otomobiliyle banka şubesine para çekmeye giden kişiyi takibe aldı. Paranın çekildiği sırada ise otomobilin lastiği şüphelilerden biri tarafından patlatıldı.

Bankadan çektiği 36 bin lirayı torpido gözüne koyan kişi, aracını çalıştırdıktan sonra patladığını fark ettiği lastiği değiştirmek için otomobilinden indi.

Lastiğin değiştirilmeye çalışıldığı sırada ise iki şüpheli, torpido gözünde bulunan parayı alarak kayıplara karıştı.

Daha sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 141. maddesinde düzenlenen ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören "basit hırsızlık" suçundan hapse mahkum edildi. Sanıklara, mala zarar verme suçundan da ceza verildi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Ceza Dairesi, mala zarar vermeden hükmedilen hapis cezasını onadı. Basit hırsızlıktan verilen cezayı ise az bularak bozan Daire, eylemin nitelikli hırsızlık kapsamında olduğuna karar verdi.

Karardan

Dairenin kararında, hırsızlık suçunun kişinin malını koruyamamasından istifadeyle gerçekleştiğine işaret edildi.

Kararda, eylemin, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından faydalanarak" gerçekleşmesi nedeniyle basit hırsızlık değil TCK'nin 142. maddesinde düzenlenen nitelikli hırsızlık kapsamına girdiği kaydedildi.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi'nin kararında, sanıkların eyleminin, nitelikli hırsızlık yerine basit hırsızlık olarak kabul edilmesiyle eksik ceza tayini yapılmasının, cezanın alt sınırdan belirlenmesinin bozma nedeni yapıldığı vurgulandı.

TCK'nin nitelikli hırsızlığı düzenleyen 142. maddesinde, suçun, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanılarak" işlenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verileceğine yönelik hüküm bulunuyor.

Ceza Dairesi, Yargıtay, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi
Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 17:21:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay, "film gibi" hırsızlıkta sanıklara verilen cezayı az buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]