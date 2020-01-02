Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu... - Son Dakika

Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu...

6 saat önce

Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu.

Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu..., System.String[]

Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu

Aziz Yıldırım, Yargıtay, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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