Son Dakika › Güncel › Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu... - Son Dakika
Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu...
6 saat önce
Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu. Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:46 Kaynak: AA
Son Dakika Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı