Son Dakika › Güncel › Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski Kurmay Başkanı yarbay Hakan Çınar'a verilen... - Son Dakika
Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski Kurmay Başkanı yarbay Hakan Çınar'a verilen...
6 saat önce
Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski Kurmay Başkanı yarbay Hakan Çınar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada