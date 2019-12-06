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Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın...
7 saat önce
Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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