Son Dakika Haberleri: Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın...
Son Dakika Güncel Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın... - Son Dakika

Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın...

7 saat önce

Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın..., System.String[]

Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Murat Soysal, Gaziantep, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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